Investigan si el ELN está detrás de atentados contra torres eléctricas en Bogotá

Las autoridades colombianas investigan la responsabilidad del ELN en atentados contra torres de energía al sur de Bogotá, ocurridos pocos días antes de la instalación de diálogos de paz con esta guerrilla , informó este viernes el ministro de Defensa.

"El ELN es una de las hipótesis, no podemos decir con certeza que la autoría está" en este grupo rebelde, dijo en rueda de prensa Luis Carlos Villegas, quien se abstuvo de mencionar otros posibles responsables además del Ejército de Liberación Nacional (ELN), segundo grupo rebelde del país.

La noche del miércoles explotaron dos torres de energía en áreas rurales al sur de Bogotá: una en Ciudad Bolívar, localidad del distrito capital, y otra en Mondoñedo, una zona del departamento de Cundinamarca, a unos 27 kilómetros de la capital.

"No podemos derivar de allí que hay presencia del ELN en Cundinamarca y Bogotá", agregó Villegas, quien explicó que los atentados no afectaron la prestación del servicio eléctrico.

Ambos incidentes se presentan cuando el gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN, con unos 1.500 combatientes según cifras oficiales, se aprestan a instalar la próxima semana en Quito una mesa de negociaciones para superar un conflicto armado de más de medio siglo.

Las partes anunciaron en marzo el inicio de la fase pública de las pláticas, tras dos años de acercamientos secretos. Pero ese comienzo quedó en suspenso por la exigencia de Santos de que primero el grupo armado debía liberar a todos los secuestrados en su poder, tal como hicieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), principal guerrilla del país, para comenzar en 2012 las conversaciones en Cuba.

En los últimos días el ELN, alzado en armas contra el Estado en 1964, dejó en libertad a tres civiles que estaban en su poder. La semana pasada, la guerrilla se comprometió a liberar a dos personas más antes de la instalación de las pláticas el 27 de octubre.

Entre las personas retenidas por los rebeldes está el excongresista Odín Sánchez, quien en abril se entregó a esta organización a cambio de su hermano enfermo.

"Estamos a la espera de que suceda esta liberación, que es esperada no solo por la familia sino por el país entero", indicó el ministro, quien también abogó porque el ELN deje en libertad a todas las personas en su poder, cuya cifra exacta se desconoce.

Colombia vive un conflicto armado que ha enfrentado durante más de 50 años a guerrillas, paramilitares y agentes de la fuerza pública, dejando unos 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.