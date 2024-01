Investigarán denuncias contra Moreno de Caro: “Él no tiene injerencia en el Ministerio de Trabajo”

El Ministerio de Trabajo investigará las denuncias de acoso laboral de varias trabajadoras de la Institución Universitaria de Colombia contra el excongresista Carlos Moreno de Caro, fundador de ese claustro educativo.



Las acciones se anunciaron luego de los videos revelados en Noticias Caracol en donde se evidenciarían los ataques que sufren las empleadas de Moreno de Caro.

“Hemos visto aquí aparente abuso, maltrato a la dignidad de mujeres trabajadoras y, obviamente, el Ministerio del Trabajo las va a atender y asesorar”, indicó Edwin Palma, viceministro de Relaciones Laborales de dicha cartera.

Respecto a lo expresado por el excongresista a sus empleadas para que no denuncien y que “no se hagan ilusiones con el Ministerio de Trabajo, yo sé manejar eso”, el viceministro enfatizó: “Que quede absolutamente claro, ni el señor Moreno de Caro, ni nadie, ni ningún empleador, nadie tiene injerencia en el Ministerio del Trabajo, que actuará conforme a las normas constitucionales”.



Los videos contra Moreno de Caro

Las pruebas presentadas revelan situaciones de confrontación verbal y trato inapropiado, respaldadas por testimonios de otros empleados de la institución.

Empleada 1: Déjela salir.

Moreno de Caro: No hable conmigo usted.

Empleada 1: Don Carlos, mire…

Moreno de Caro: No hable conmigo usted, no me importa nada.

Empleada 1: Déjela salir.

Moreno de Caro: Salga usted de acá, váyase para su puesto.

Empleada 2: Que me deje tomar agua, por favor.

Moreno de Caro: Ya la vamos a dejar salir, necesito las cartas, hermanito, quiero las cartas.

Empleada 2: Déjeme salir a tomar agua.

Esta es una de las evidencias que tiene María Fernanda Ríos, una joven que se desempeña como asistente administrativa en la Institución Universitaria de Colombia y quien decidió denunciar al excongresista Carlos Moreno de Caro por acoso laboral dentro de la universidad.

Afirmó que tuvo “un ataque de pánico y yo pues, quería salir a tomar agua, pero no me dejaba salir de la oficina y me tuvo encerrada”.

En una carta enviada a recursos humanos de la universidad y con copia al Ministerio de Trabajo, Leidy Tatiana Martínez, compañera de María Fernanda, también denuncia que ha sufrido maltrato, insultos y agresiones por parte del señor Carlos Moreno de Caro, situación que, según varias de las trabajadoras, es reiterativa.

Moreno de Caro: Habla, ¡hable, le dije!

Empleada: ¿Qué quiere que le diga?

Moreno de Caro: ¡Que hable!

Empleada: No me pegue.

Moreno de Caro: Le pego dos veces para que hable.

“Él ha sido muy grosero, dice que no quiere personas gordas en el call, nos dice que no quiere personas ignorantes, que por eso nadie va a ser empresario, porque él sí es una persona pensante”, reveló Leidy.

Noticias Caracol buscó a Moreno de Caro en las instalaciones de la institución universitaria para conocer su versión frente a estas denuncias de acoso, pero no quiso hablar. Al llamarlo al celular dijo ser un primo y señaló que “él no está interesado en pronunciarse porque no tiene nada que decir”.

La Universitaria de Colombia tampoco se ha pronunciado sobre los hechos de presunto acoso laboral.