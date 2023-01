¿Irregularidades en las cámaras salvavidas instaladas por la Alcaldía de Bogotá?

Solo 11 tenían, hasta este lunes, permiso del Ministerio de Transporte para tomar fotomultas. Sin esa autorización, no pueden sancionarlo a usted.

El viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos, advierte que cada cámara salvavida requiere de un aval del ministerio para poder operar.

“De ninguna manera y en ningún caso, una cámara que no tenga la autorización del ministerio puede poner una foto-derección”, recalcó el funcionario.

Y explicó que, para garantizar la transparencia y los derechos de los conductores, este tema se encuentra regulado por el gobierno nacional.

“Los organismos de tránsito que quieran poner un mecanismo de foto-detección deben presentar, ante el Ministerio de Transporte, una solicitud adjuntando los criterios técnicos que tienen que ver con mortalidad, movilidad y siniestralidad. Si cumplen esos requisitos, daremos la autorización para que ellos, dentro del marco de las consecuencias de autoridad de tránsito y bajo la ley de foto-detección, puedan cumplir con estos sistemas”, indicó.

Y es que la Secretaría de Movilidad de Bogotá instaló al menos 69 cámaras salvavidas, en varios puntos críticos de la ciudad, con el argumento de que pueden ayudar a disminuir las cifras de accidentalidad.

Se supone que, a partir de este lunes 16 de diciembre, dichos dispositivos servirán para poner fotomultas.

No obstante, el congresista Inti Asprilla, del Partido Verde, advierte que algunas de esas cámaras no cuentan con autorización alguna.

“Hubo unas cámaras que funcionaron sin tener los debidos permisos, eso lo dijo la Personería. Se citó al secretario (de Movilidad) para que diera explicaciones en la Cámara de Representantes y no las quiso dar. Lo segundo, que también explicó la Personería en su momento sobre esas cámaras, que ya operaron durante un tiempo sin estar autorizadas para ello, es el problema más grave: la falta de notificación a las personas”, resaltó el representante.

Aquí la lista de las 11 cámaras que, hasta este lunes en la mañana, estaban autorizadas:



Gracias por estar pendiente. Acá van las cámaras autorizadas. pic.twitter.com/fcBXb3XwJv — Mónica Jaramillo G. (@MonicaJllo) December 16, 2019

