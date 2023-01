Jalón de orejas a las víctimas del robo a SITP por no estar en el juicio contra los dos ladrones

La fiscal del caso reprochó que los perjudicados no se hicieron presentes en la audiencia, en la que se les impuso una ejemplar condena a los responsables.

“Me molesta que las víctimas citen a los testigos y no comparezcan a las audiencias, y no se avance en los procesos”, expresó la funcionaria.

Los dos delincuentes estuvieron a punto de quedar en libertad. Sin embargo, el juez fue implacable y los condenó a 18 años y 6 meses de prisión por hurto agravado y la utilización de menores para el acto.

Una de las víctimas, Mauricio Bejarano, justificó su ausencia en el juicio: “Por motivo de seguridad y falta de garantías, decidí no acudir porque al momento de la captura, en el CAI de la 108, llegó la banda completa”.

Según Luis Arturo Suárez, abogados penalista, presentar una denuncia penal no solo es engorroso por los trámites que se deben adelantar, sino por el temor a las amenazas o represalias.

“Depende de la gravedad del delito, por ejemplo, cuando se trata de homicidios o bandas organizadas, tienen mucho poder para amedrantar al denunciante”, aseguró Suárez.

En el caso del SITP, el juez 56 de conocimiento continuó el juicio y, a pesar de que los denunciantes y las víctimas no asistieron para entregar sus testimonios, los dos hombres fueron hallados culpables y sentenciados.

El fallo se convirtió en la primera condena en Colombia por un asalto masivo a un bus de servicio público.

En contexto:

Ejemplar condena para dos hombres que protagonizaron masivo atraco en un bus del SITP