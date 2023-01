“Jennifer Plazas se mató por un pacto de amor”: absurda justificación de su esposo

Fiscalía cuestiona, con ironía, que ella se haya roto un hueso, apuñalado y ahorcado sola antes de lanzarse de un octavo piso. El homicida recibiría pena menor.

El caso de la atleta Jennifer Plazas, asesinada en 2018, tuvo dos desarrollos este miércoles: por un lado, Andrés Gómez Uriza, esposo de la víctima, fue declarado culpable en una audiencia en la que la fiscal denunció que el detenido intentó justificar el homicidio diciendo que fue “un pacto de amor”.

Y, por otro lado, el juez que lleva el proceso consideró que la Fiscalía, quizá por errores de procedimiento, no pudo demostrar sevicia en el asesinato y, por eso, el acusado no recibiría 50 sino entre 20 y 40 años de cárcel.

Una absurda explicación

La fiscal del caso y la familia de la atleta, asesinada en Bogotá, rechazaron la versión que expresó Andrés Gómez Uriza.

“Es totalmente irracional esa historia de amor que nos viene a presentar. ¿De dónde la misma víctima va a tener la fuerza de quebrarse un hueso, auto-apuñalándose y después ahorcándose, cuando había recibido amenazas múltiples y ya había pedido auxilio a todas partes?”, debatió el ente investigador.

No obstante, el hombre podría verse beneficiado por errores de la Fiscalía, pues, según el juez del caso, esta no logró demostró que hubiera sevicia en el crimen pese a que Jennifer Andrea fue herida con arma cortopunzante y luego lanzada desde un octavo piso.

El procesado deberá responder por feminicidio simple y no agravado, lo que le reduciría la condena hasta en 10 años.

“Se puede establecer que la hoy occisa recibió innumerables puñaladas en diferentes partes del cuerpo y casi todas realizadas en órganos vitales y no solamente para la Fiscalía eso generó sevicia, sino porque hubo sufrimiento por parte de la víctima. Además, usted – refiriéndose a Andrés Gómez-, de acuerdo con la testigo, la lanzó del octavo piso y no sabe si cuando usted, al parecer la lanzó, ella estaba con vida”, dijo el juez 30 de conocimiento.

El monto de la condena contra Andrés Gómez Uriza se conocerá el próximo 16 de septiembre.

