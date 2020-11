Jessica Cediel narra los días difíciles que vivió por culpa del COVID-19: “no me entraba aire”

Jessica Cediel y su hermana Melissa dieron positivo para coronavirus a finales de octubre. Ahora, en medio de la recuperación, la presentadora bogotana habla sobre su lucha contra la enfermedad.

“Han sido dos semanas bien especiales, me dieron tres episodios de falta de oxigenación -como que se me cerraba la nariz y el pecho-, no me entraba aire, lo más feo y lo más angustiante que he sentido en mi vida, asqueroso”, señala Cediel.

Aunque dice estar afrontando esta situación con actitud positiva, reconoce que no es fácil.

“Es un día a la vez: un día nos sentíamos superbién, al otro día nos sentíamos que no queríamos pararnos de la cama, cansadas todo el tiempo, como con sueño”, apunta.

Además, contó que perdió 3,5 kilos de peso. “El cuerpo está batallando tan fuerte que evidentemente se nota”, agrega.

Jessica Cediel cuenta que todavía está sufriendo algunas secuelas como congestión o dolor de cabeza. Por último, hace un llamado a cuidarse de este enemigo invisible.

“Con ganas de volver a la normalidad, de abrazar a mis seres queridos”, precisó.

