John Poulos dice no ha tenido intérprete para buscar abogado, juez le responde que es "poco creíble"

Tras la renuncia de su abogado por supuestas amenazas, John Poulos, imputado por el crimen de Valentina Trespalacios, dijo que le ha sido imposible conseguir un defensor de confianza por presuntas dificultades con el idioma.



Según el señalado del crimen, desde su captura solicitó un abogado que lo representara, pero presuntamente no ha tenido en ningún momento un traductor o intérprete que lo ayude para hacer las llamadas a juristas en Bogotá con el fin de conseguir alguien que lo representen, pese a que lo ha pedido ante la Corte y ante un juez.

De manera incisiva, indicó Poulos durante su intervención que “los derechos de los que hablan no son respetados”, pues indica que no le han facilitado un intérprete y esto no le favorecerá en el desarrollo de su caso.

Publicidad

EN VIVO: Audiencia de medida de aseguramiento contra John Poulos por crimen de Valentina Trespalacios

Así las cosas, John Poulos aceptó la renuncia de su abogado defensor Martin Riascos y que el defensor público Juan Manuel Falla lo representara durante esta audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.

El juez 59 de Bogotá también aceptó la renuncia de Riascos, señalando que “no se advierte una maniobra dilatoria por parte del señor defensor de confianza”.

“El hecho de que él no haya podido conseguir un traductor de confianza, por las razones que sean - o económicas o porque no encontró un abogado bilingüe, que es una manifestación poco creíble -, el Estado le ha garantizado su defensa técnica a través de la Defensoría Pública. En todo momento ha estado acompañado por un profesional del derecho”, respondió el juez al llamado de John Poulos.

Juez le recuerda a John Poulos que, pese a que supuestamente no haya podido conseguir un defensor de confianza, "el Estado le ha garantizado su defensa técnica. En todo momento ha estado acompañado por un profesional".



Siga EN VIVO la audiencia



Más en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/eJDmVVjHtF — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 31, 2023

Publicidad

El crimen de Valentina Trespalacios

Fue el domingo 22 de enero de 2023 cuando un reciclador encontró, dentro de un contenedor de basura en el barrio Los Cámbulos, localidad de Fontibón, occidente de Bogotá, el cuerpo de la DJ Valentina Trespalacios metido en una maleta. Su novio, John Poulos, es señalado como el principal sospechoso del crimen.

El sujeto, con quien la víctima llevaba cerca de un año de relación, recién llegaba a Colombia – luego de varias visitas temporales – supuestamente a radicarse con su pareja. Como en otras ocasiones, John Poulos había alquilado un carro y un apartamento en el norte de Bogotá, al que Valentina Trespalacios llevó el mismo fin de semana en el que fue asesinada sus pertenencias para iniciar una vida juntos.

Publicidad



El informe de la autopsia que Medicinal Legal al cuerpo de Valentina Trespalacios reveló que la DJ falleció por asfixia mecánica, producto de estrangulamiento, al parecer, mientras dormía.

Además, Valentina Trespalacios tenía varias lesiones en la parte del cuello y también en su cara, lo cual revelaría que su verdugo pudo haberla agredido.