José Byron Piedrahita, el preso que tiene contra las cuerdas al director de La Picota

Al parecer, le habría entregado 30 millones al mayor Luis Francisco Perdomo para que familiares ingresaran a la cárcel en horarios y días especiales.

Según el mayor Perdomo, director de cárcel La Picota, todo se trata de un complot. Textualmente dice: “quien ha combatido la corrupción en La Picota he sido yo, llevo cuatro meses combatiendo la corrupción, liderando gobernabilidad, autoridad y disciplina. Los internos están contentos porque me sacaron y quien era la piedra en el zapato ya no está”.

Publicidad

Perdomo afirma que Piedrahita, exjefe de la banda conocida como La Oficina, está resentido porque, según él, iba a recibir equipos celulares que llevaba una mujer en una pierna enyesada. La señora, sin embargo, fue retenida por la guardia en días pasados en una visita al pabellón de máxima seguridad del centro penitenciario.

Aunque el mayor fue capturado en flagrancia, manifestó que había ido a la cita por solicitud de la abogada de Piedrahita porque supuestamente le darían información de unas caletas en el interior de la cárcel.

Según fuentes del Inpec, internos del pabellón de los extraditables habrían querido hacer un gran concierto para conmemorar el Día de Las Mercedes con artistas de talla internacional, a lo que el Perdomo se negó.

Este lunes un juez decidirá la suerte de Perdomo.

Publicidad

Así fue la llegada del mayor Perdomo a Paloquemao. En el mismo lugar, recibió el respaldo de los funcionarios del Inpec.

#Video Esta fue la llegada del mayor Luis Francisco Perdomo a Paloquemao. En el mismo lugar, recibe el respaldo de los funcionarios del Inpec https://t.co/WmBGl6aDdk pic.twitter.com/jSLITE71lz — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 1, 2018

Publicidad

Más sobre esta noticia:

Director de La Picota habría pedido $30 millones para permitir una fiesta en la cárcel Además: