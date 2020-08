Joven con obesidad no creyó en el coronavirus y estuvo al borde de la muerte

Noticias Caracol conoció la historia de un joven de 17 años que pesa 130 kilos y que juraba que el COVID-19 era una mentira. Por esa creencia estuvo al borde de la muerte. Su mamá y su tío también se contagiaron y hoy buscan crear conciencia para todos los incrédulos que están en las calles.

Andrés Camilo Godoy cometió el error de muchos jóvenes al pensar que el coronavirus era un invento y que nunca llegaría a vivirlo.

“Porque ninguna persona de mi familia estaba contagiada y no veía la primera persona que se había contagiado”, cuenta.

El joven reconoce que utilizaba el tapabocas más por el miedo a la multa, que por el contagio.

“Salía con tapabocas, pero cuando llegaba a la casa, a veces no me lavaba las manos, o no me echaba el alcohol”, recuerda.

Esa incredulidad y terquedad lo llevó a estar en una UCI y a que su mamá también se contagiara cuando tuvo que cuidarlo, ya que él padece de hipotiroidismo, obesidad, apnea y rinitis.

“Como al tercer día de estar en UCI, yo llamé una tarde y la doctora me dice: ‘contamos con 10 por ciento de posibilidad de vida’”, asegura María Ernestina Ortiz, mamá del joven.

Andrés Camilo no recuerda cuando entró al hospital, despertó con una máscara de oxígeno y luchando por su vida.

“Me dijeron que había convulsionado y me había dado un infarto en la UCI. Me salvé por un milagro”, señala.

Tres personas en esta familia se contagiaron, al parecer, después de utilizar el transporte público.

“Uno hasta que no lo viva no cree en el virus, que sí existe, y la verdad yo no se lo deseo a nadie, eso es una cosa muy fea”, manifiesta Luis Ortiz, tío de Andrés Camilo.

Andrés Camilo ya está en casa recuperándose y a sus amigos y jóvenes del barrio solo les puede dar un mensaje: el COVID-19 puede matar. Sálvense, cuídense y quédense en casa.