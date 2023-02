Joven denuncia abuso de conductor de Picap: la quería obligar a tener relaciones

Una joven denunció que fue víctima de un presunto abuso sexual en medio de un viaje en moto que solicitó por la aplicación Picap, que funciona como una especie de mototaxi. Afirma que iba camino a su casa cuando la situación se tornó extraña.

“Él no toma la ruta, sino que se desvía yendo hacia entre Los Olivos y La María. Él acelera la moto y yo le digo por ahí no es; él acelera la moto y me lleva a un caño”, relató la víctima.

Desde ese momento comenzó la pesadilla. Según el relato de la víctima, el presunto abusador le dio dos opciones:

Me dijo que para devolverme todo tenía que tener relaciones sexuales con él, entonces yo le digo que no

Sin embargo, según la denuncia, el motociclista de Picap además de hurtar la pertenencias de la joven le hizo tocamientos “por encima de la ropa". "Entonces empiezo muy asustada a llorar”, anotó.

Una pareja que pasaba por la zona ayudó a la joven y llamó a la Policía, que llevó a la afectada a su casa y la apoyó con la denuncia.

La aplicación Picap confirmó que inició una investigación interna, suspendió la cuenta del presunto abusador y apoya el proceso que adelantan las autoridades.

Por su parte, expertos piden mecanismos de regulación en las plataformas de transporte para evitar nuevas víctimas.

“Debemos conocer de primera mano cuáles son esos filtros que tienen en cuenta las organizaciones para aceptar que una persona sea conductor de su aplicación”, opina Paula Andrea Amaya, investigadora de la Universidad Manuela Beltrán.

Ante la Fiscalía ya está radicada una denuncia en contra del conductor de Picap, mientras tanto la víctima recibe apoyo psicológico.

Líneas para denunciar en Colombia

Si siente que se encuentra en peligro, puede llamar a estas líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia:



Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080. Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320



Picap enfrenta otra polémica

Mateo García y Andrés Wilches son dos jóvenes emprendedores en Bogotá que fueron víctimas de hurto luego de solicitar un servicio por aplicación de transporte Picap, según denunciaron. El conductor recibió unos equipos por más de 25 millones de pesos, se los llevó y no aparece.

“Yo pido un servicio de Picap en el cual encomiendo mis equipos, ya que, pues por temas personales, tuve que dejarlos en otra ubicación en la que yo me encontraba, lo pido más o menos desde la 134 hasta la 127 en las horas de la tarde. Pido el servicio, todo con normalidad, obviamente le digo a mi compañero, la persona a la que le dejé los equipos: ‘Oiga, ya va el conductor para allá, esté muy pendiente’”, contó Mateo a Noticias Caracol.

Prosiguió: “En el momento que yo le voy a escribir, da el viaje como finalizado y ahí faltando unas cuatro cuadras hasta donde tenía que llegar da el servicio como finalizado, no logro contactarme con él y busco la forma de contactarme con él, pero en la pantalla de la aplicación me aparece todo completamente gris”.

Finalmente, dice la víctima, Picap solo les respondió con un bono de $5.000 “para resarcirse”.

