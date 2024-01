Joven denuncia grave caso de acoso: “Me dice que por qué me casé sin su consentimiento”

Dos mujeres denuncian acoso en Bogotá. Una de ellas manifiesta que un excompañero de trabajo se habría obsesionado con ella hasta el punto de amenazar de muerte a su esposo. La otra víctima dice que su drama comenzó luego de rechazar la invitación a salir de un hombre que ahora la asedia a través de redes sociales.



“Es un señor que ni siquiera conozco, sé su nombre porque me lo facilitaron en la empresa donde él trabajaba”, cuenta una de las víctimas de acoso.

El 17 de julio de 2023 esta mujer denunció que estaba siendo acosada por un compañero de trabajo. Su caso fue relevante y mediático para que se investigara, pero sin resultados judiciales a la fecha.

Al hombre lo conoció cuando él trabajaba como guarda de seguridad en la misma empresa que ella, pero nunca fueron amigos o mediaron palabra.

“En dos años que lleva el proceso, este señor no se ha detenido, sigue molestando, de hecho, creo que últimamente ha sido con más intensidad”, dice la joven.



Según la denuncia, el hombre crea perfiles en redes sociales suplantándola, además le envía correos en donde amenaza atentar contra la vida de su esposo. “Últimamente en sus correos me dice que por qué me casé sin su consentimiento, que yo le pertenezco a él”, relata Lina Rezk.

Publicidad

Algo similar sucede en otro caso en el que una mujer, quién solicitó la protección de su identidad, denuncia que fue hackeada cuando su acosador le envió un link a su correo electrónico.

“Él me envía un link de un supuesto emprendimiento, yo le acepto el link, yo lo leo y le digo que no estoy interesada”, cuenta la víctima.

Todas sus redes sociales y su teléfono estarían siendo manipulados por el hombre que la acosa, lo cual ha hecho que, incluso, pierda varios trabajos.

Publicidad

“Cuando yo iba a guardar los cambios, no me dejaba guardar los cambios. El sujeto me saboteaba los trabajos, todo lo que yo hacía me lo dañaba, llegó un momento en que me dijeron ‘no me parece como está trabajando y no quiero que sigamos trabajando”, agrega.

Todas estas víctimas de acoso sexual reflejan una realidad preocupante y exigen atención inmediata por parte de las autoridades, enviando un mensaje claro de cero tolerancia hacia estos actos de violencia y constreñimiento.

Por su parte, estas dos mujeres tienen sus denuncias radicadas ante la Fiscalía General de la Nación y, según el sistema, se encuentra en estado activo.