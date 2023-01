Joven denuncia grave caso de agresión sexual en Transmilenio

Un grave caso de agresión sexual en un bus de Transmilenio fue denunciado a través de la red social Twitter por una joven identificada como Silvana.



La usuaria de esta red indicó que los hechos ocurrieron hacia las 7:30 p.m. del pasado jueves, 26 de enero de 2023.

“Hace como hora y media me bajé del Transmilenio y antes de que se cerraran las puertas un tipo grita ‘que disfrute su regalito’ (yo escuché, pero no paré bolas porque no pensé que me hablara a mí) luego fue que me di cuenta, tenía el pantalón empapado”, escribió en su cuenta @_Silvana77.



A la par de estas palabras, la joven agregó detalles del indignante hecho. Cuando notó que su pantalón estaba húmedo, “entendí que el desgraciado sí me hablaba a mí”.



“‘El regalito’ era el semen que había dejado en mi pantalón. Qué asco, qué impotencia. Honestamente el Transmilenio iba tan lleno que en el momento no me di cuenta. No le vi la cara, nada que hacer”, lamentó, al referirse a la agresión sexual de la cual fue víctima.



En su relato, Silvana reconoció tener “mucha rabia de que ser mujer sea tan difícil en este mundo”. Lo hecho por el depravado, por supuesto, le provocó náuseas, “lloré mucho; lo único que queda de consuelo es que ‘no pasó nada más’, pero es que nada debió pasar en primer lugar”.

Al trino de la joven respondieron tanto de la Secretaría de la Mujer como desde Transmilenio.

“¡Inadmisible que esto suceda! Podemos activar la ruta de Género para proceder a la denuncia y con ello la verificación de cámaras que permita a las autoridades avanzar en investigación, identificación y búsqueda”, le dijeron a Silvana desde Transmilenio.

Lo alarmante, además de esta agresión sexual en Transmilenio, es que muchas de las respuestas al trino fueron de mujeres que también han sido víctimas.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320