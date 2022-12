Joven denuncia que fue abusada sexualmente por conductor del SITP en Fontibón

La familia de la mujer, de 18 años, asegura que el hombre no la dejó bajarse y estacionó en un sector solitario para violarla.

“El día 28 de febrero, aproximadamente a las 9:23 p.m., ella salía del restaurante donde trabaja en la variante. Aborda un bus que va de subida por toda la calle 13, ella tenía que bajarse en la avenida Boyacá. El señor le manifiesta que no está en servicio, no la deja pasar la registradora, entonces la convence para que se haga en la parte de adelante, en la cabina. Cuando se tiene que bajar, él dice que no puede parar y la cruza del puente”, relata la madre de la víctima.

“Entonces la niña se asusta y es ahí cuando él le comienza a hacerle proposiciones. Él la sigue llevando hasta una coordinadora, se estaciona y es donde abusa de ella”, añade.

Después del hecho, la familia y la joven se acercaron a la Fiscalía, el pasado 1 de marzo. Autoridades la remitieron a Medicina Legal y, de allí, fue enviada a un hospital donde se encuentra internada.

“Hasta el momento la Fiscalía no se ha manifestado ni la empresa propietaria del bus respecto al caso. Se tiene sospecha de dónde es el bus, al parecer es de Express”, asegura Armando Vergara, veedor ciudadano consultado.

Con un video, donde quedó registrado el recorrido de la mujer, esperan que las autoridades den con el paradero del señalado agresor.