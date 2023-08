Joven denuncia que fue víctima de abuso sexual en Bogotá: la raptaron en un carro

Una joven de 22 años denunció que fue víctima de abuso sexual en Bogotá el pasado 10 de agosto, mientras se movilizaba por la capital y esperaba la ciclovía nocturna. Los hechos ocurrieron sobre las 5:30 de la tarde.



Según contó al diario El Tiempo, se trasladaba en su bicicleta por la avenida Caracas y, al bajarse del vehículo por causa del trancón en la zona fue cuando sujetos la jalaron y la metieron a un carro.

"Era un carro blanco. Muy agresivos comenzaron a tocarme. Yo intenté entregarles mis pertenencias, pero me dijeron que no eran ladrones. Me dijeron: 'Mamita, tranquila que le tenemos algo para que no le duela'", relató la víctima del abuso sexual en Bogotá.

Los delincuentes la obligaron a inhalar un polvo blanco y después de abusar de ella la dejaron tirada sobre la calle 85. Debido al dolor que sentía, la joven se trasladó a un almacén de cadena en la zona y pidió ayuda.

"Llamé a mis familiares. Cuando arribaron pidieron una ambulancia. Fui remitida al hospital San Ignacio. Allí me realizaron todos los exámenes correspondientes para poder realizar la denuncia. Confirmaron el abuso", agregó.



La mujer pidió ayuda de las autoridades para identificar el vehículo en el que fue raptada y así dar con los responsables de este caso de abuso sexual en Bogotá. "Solo queremos con mi familia poder recolectar los videos de los lugares mencionados, ya que no quieren ser compartidos porque pueden ser difundidos en redes sociales", concluyó al medio citado.

