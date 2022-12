Joven denuncia que policías lo golpearon fuertemente porque quiso grabar un procedimiento

Afirma que, luego de que les reclamara por la forma como le pidieron la cédula, intentaron esposarlo. Dice que recibió, además de lesiones, dos comparendos.

Según Jonathan León Martínez, iba escuchando música por una calle de Suba cuando vio a unos policías. “Uno supone que están vigilando, les paso normal porque tenía que hacer mis diligencias y al momento de cruzarles al lado siento que uno de los policías me jala hacia atrás pidiéndome la cédula”, aseguró.

“Obviamente yo reacciono pidiéndole ‘me hace el favor y no me vuelve a coger así’, se altera un poco”, agregó.

Aseguró que sacó su cédula, se la entregó al uniformado y le informó que iba a grabarlo con el celular “porque no me parece que usted esté pidiéndome la cédula así”. Fue ahí cuando, sostuvo, “empieza la agresión del policía hacia mí jalándome el cuello”.

“Cuando empezaron a someterme, porque yo no me dejé esposar y llevar, ahí me empezaron a golpear y ahí me empecé a defender”, añadió.

El joven señaló que sufrió heridas en la cara, hematomas en el cuerpo, y que tiene dificultad para caminar y respirar.

El coronel Diego Vásquez, comandante de la Policía de la localidad de Suba, informó que se abrió una investigación disciplinaria para determinar si hubo abuso de autoridad.

