Joven denunció nueva modalidad de robo en Transmilenio por la que sufrió un calvario: duro relato

Por medio de sus redes sociales, una joven denunció una nueva modalidad de robo de la que casi es víctima. Ella narró el viacrucis que vivió tras abordar un articulado de Transmilenio en la estación de Alcalá, en Bogotá.

Según su relato, tras abordar un bus, tres personas empezaron a tener una actitud sospechosa. Todo comenzó cuando ella sacó su celular y procedió a mandarle mensajes a un familiar.

"Un sujeto venía observando mi celular constantemente, por lo que decidí guardarlo dentro del brasier. Pocos segundos después, noto que en la puerta de atrás venía un sujeto bien vestido y que me observaba constantemente, me generó miedo. Una mujer que venía al lado mío de pie toca los bolsillos de su chaqueta y dice que le robaron el celular. Esta persona que parecía de oficina me señala y me culpa de haberle robado el celular”, narró la joven.

Publicidad

Aunque la joven, identificada como Tatiana Moreno, intentó explicarle a la mujer que ella no había robado nada, los dos hombres de los que habló empezaron a gritar y a señalarla de ladrona.

Publicidad

“Yo no sabía lo que pasaba, me giro hacia la supuesta víctima y le digo que no había tomado nada. La otra persona me tomó del brazo, me empuja, agrede verbalmente y me dice que tenía que devolverle el celular a la señora porque vio que yo le quité el celular y lo guardé”, dijo.

Según su historia, los ladrones memorizaron el color del estuche del teléfono, la clave y hasta el fondo de pantalla: “Entendí que todo se trataba de un robo y mantuve una postura de no entregar mi celular hasta llamar a la Policía. Una persona gritaba e incitaba a los pasajeros para que me lincharan. Decía que me tenían que golpear o sacar el celular a la fuerza”.

Publicidad



En ese momento, el bus paró en una estación, pero no vio a ningún uniformado de la Policía. Incluso, aseguró que uno de los operarios de Transmilenio la tomó del brazo y le dijo que entregara el celular. Entre los aparentes cómplices, la amenazaron hasta con cortarle el cabello.

“Temí por mi bienestar, creí que la gente me iba a agredir físicamente”, aseveró.

Publicidad

Cuando llegaron los uniformados, según la joven, estos se pusieron del lado de la supuesta víctima. Esto ocurría mientras los demás pasajeros de la estación la señalaban de delincuente.

"Esta persona me suelta del brazo y le dice a la supuesta víctima 'ojalá esta hp te devuelva el celular'. Quedó solo la supuesta víctima y dijo a los policías que yo saqué el celular de su chaqueta y describió el forro azul del celular, el fondo de pantalla. El Policía desde que llega, seguro de que yo era una ladrona, me dice que devuelva el celular. Yo estaba en una crisis emocional y lo único que pude decirle a su compañera era que me dieran la oportunidad de demostrar que el celular me pertenecía”, indicó.

Publicidad

Los uniformados le permitieron que mostrara el contenido del teléfono y la joven enseñó fotos de ella, de su esposo, mascotas y algunos familiares. En ese momento, la supuesta víctima se puso a llorar y aseguró que todo era una confusión. Incluso, los uniformados la dejaron ir sin más lío.

Publicidad

“Temo por mi integridad, temo por mi reputación, temo por mi buen nombre ya que varias personas grabaron”, concluyó.