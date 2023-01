Joven denunció que conductor de Uber la abusó y develó así grave falla en esta aplicación

En busca de justicia, la mamá de la víctima publicó una foto del presunto agresor en redes sociales. Cuando este apareció, dijo haber sido suplantado.

El hecho habría ocurrido durante un recorrido entre Kennedy y Normandía, en Bogotá.

“El conductor la tocó”, asegura la mamá que, ante el relato de su hija de 14 años, actuó en redes sociales.

“Yo decido colocar la foto que yo saco de la plataforma de Uber. En una declaración en mis redes sociales, en Facebook, digo que presuntamente es el conductor, porque es la foto que sale de la plataforma. Yo no le he tomado la foto a nadie, yo no he acusado a nadie, yo saco lo único que tengo de Uber”, afirma.

Ahí apareció Jonathan Lizarazo, pues la imagen era de él. El hombre dice que no es responsable del abuso y fue suplantado.

Incluso acordó con la mamá de la víctima asistir a un interrogatorio, en el que rindió cuentas.

Sin embargo, señala, ha tenido varios problemas debido a lo sucedido en redes sociales.

Ahora denunciará penalmente a la mamá de la menor por calumnia e injuria.

A través de un comunicado, Uber rechazó el abuso del cual fue objeto la menor de edad, sostuvo que entregó toda la información a la Fiscalía sobre la persona que prestó el servicio y recalcó que entre sus protocolos de seguridad está exigir la cédula y la tarjeta de propiedad de los vehículos.