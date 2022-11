Joven denunció que fue víctima de violencia sexual tras salir del concierto de Bad Bunny

Por medio de sus redes sociales, una joven llamada Natalia denunció públicamente que fue víctima de violencia sexual el pasado domingo, 20 de noviembre de 2022, después de que salió del concierto del reguetonero puertorriqueño Bad Bunny.



Indicó que no pudo pedir un servicio de transporte por las aplicaciones digitales porque se le había descargado su celular, por lo que decidió irse caminando, ya que vive cerca del estadio Nemesio Camacho El Campín.

“Durante el camino intenté pedir varios carros, pero ninguno me paró, por lo que seguí derecho, seguí caminando. Aclaro que al concierto iba sola, no estaba tomada, tenía mis pertenecías en mi bolso y mi bolso lo traía adelante”, afirmó Natalia.

Cuando estaba llegando a la estación de Transmilenio Simón Bolívar, sobre la avenida NQS, le pitó una camioneta blanca en la que lo saludó un señor, quien le pidió que se acercara al vehículo.

“Fui hasta la camioneta y le pregunté, pensando que él tal vez me iba a pedir una dirección. Yo en ese barrio vivo, en Modelo Norte, entonces conozco la zona y yo pensé que él me iba a pedir alguna dirección”, señaló la joven.

Sin embargo, según su relato, cuando ella se acercó a la camioneta y puso sus manos en la ventana, el sujeto las agarró y, segundos después, empezó a sentirse rara y a ver borroso. Volvió a enfatizar que ella no estaba ebria.

“Yo me sentí débil. Entonces, él abre la camioneta, no sé cómo logra meterme en la camioneta y esquiva por una de las cuadras del barrio. Más o menos llegando a la casa La Santa Fe, él hace una parada”, señaló.

Posteriormente, ella reveló que el individuo comenzó a besarla en el cuello y en ese momento intentó pararlo, pero “no tenía la suficiente fuerza” para detenerlo. No obstante, el hombre quiso tranquilizarla diciendo que la iba a llevar a su casa, aunque Natalia solo quería bajarse del vehículo.

“Él me dijo que no, que no me iba a dejar bajar. Voltea hacia otra cuadra y se estaciona en esa cuadra. Yo tenía mi bolso hacia adelante, a lo que yo decido voltear a mirar si la puerta tenía seguro, así que la abrí e intenté irme, pero él me agarró”, añadió.



Afirmó que el hombre la cogió del bolso, logró romperlo, le dijo que le iba a proponer algo y la amenazó con arrancar el carro y arrastrarla si no entraba. Ella, muerta de miedo, volvió a ingresar al vehículo.

“Me dice: ‘Me masturba, se deja manosear y yo la dejo bajar normal'. Yo obviamente no acepté, pero a él no le importó, bajó sus pantalones y sacó su miembro… Él me dice que lo miré, yo no lo quería mirar, a lo que él procede a agarrarme la mano, ponerla en su miembro y masturbarse él mismo, pero con mi mano”, sostuvo.

Natalia afirmó que la agresión sexual duró aproximadamente 4 minutos y que durante ese tiempo el inadaptado le preguntaba si le estaba gustando, que lo hiciera más duro y que los disfrutara.

“Yo no paraba de llorar porque yo no quería estar en esa situación y me estaba obligando a hacer cosas que yo no quería. Cuando le digo que me quería ir, él quita los seguros de la ventana y me dice ‘lárguese’. Yo cierro la puerta duro y me voy por otra cuadra y lo que hice fue esquivar cuadras para llegar a mi casa y que él no me persiguiera porque yo estaba muy asustada”, finalizó Natalia.

La Secretaría de la Mujer respondió la publicación de la joven y le pidieron su número para contactarla con el objetivo de brindarle sus servicios desde la Línea Púrpura.

Entretanto, según información de Blu Radio, la Policía confirmó que está tomando el contacto con la víctima para atenerte el caso e iniciar una investigación por este hecho.

Los hechos los voy a publicar un video y les agradezco si dan RT — 𝓝𝓪𝓽 (@natu_1nat) November 24, 2022