Joven dice que policía de civil lo golpeó en TM y le dio plata para que no lo denunciara

Reconoce, eso sí, que él y su novia pagaron solo un pasaje al ingresar al portar de Las Américas y que fue allí cuando se desató todo.

Juan Camilo Díaz dice que, luego de haberse colado uno de ellos, el policía de civil que se encontraba en la estación los detuvo.

“Ya iba subir las escaleras cuando el policía me devuelve del cuello y empieza a agredirme. Me cogió del cuello, a insultarme y decirme que me iba salir caro”, señala el joven.

Asegura haber recibido algunos golpes por parte del agente. Así mismo, que en el forcejeo terminaron rompiendo uno de los vidrios de la estación. Un funcionario de Transmilenio resultó involucrado.

“El policía se ve que le propina un puño en su labio y llaman a un apoyo de evasión de usuario (SIC). Entonces yo llego como a separarlos y, desafortunadamente, tropiezo con la escalera y caigo sobre el usuario y sobre él, y rompemos un vidrio”, relata el funcionario.

Minutos después, el policía de civil busca conciliar con el joven herido, como se observa en un video grabado por uno de los testigos

“A la final resulta diciéndome que me va a dar 300.000, que firme el acuerdo y me da 300.000 para que yo me vaya”, sostiene Díaz. A la pregunta “¿usted los aceptó?, responde: “sí, señor”.

“Dice en los vídeos que él mismo lo va llevar al médico, que él mismo le paga los puntos, que le hace todo lo que le tenga que hacer pero que por favor no le ponga la denuncia”, agrega Lina Marcela Soto, madre del joven agredido.

Un documento quedó como evidencia de la suma que pagó el agente. La Policía de Transmilenio respondió los señalamientos de los denunciantes.

Las autoridades analizan las cámaras de s seguridad para determinar las responsabilidades de los implicados.