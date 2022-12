Joven embarazada, hija de un coronel, asegura que el destituido Ányelo Palacios la golpeó

Afirma que el capitán que prendió el ventilador de la ‘comunidad del anillo’ la atacó en un centro comercial de Bogotá. ¿Qué responde el controvertido oficial?

Según la hija del coronel retirado, el hecho se registró en la noche del domingo cuando se cruzó con Palacios y lo reconoció.

El expolicía, por su parte, dijo que iba con su hermana y que la embarazada iba acompañada de otras tres mujeres que al verlo se burlaron de él y lo ofendieron diciendo “que si yo era el capitán de la ‘comunidad del anillo’, el maricón; entonces mi hermana dijo obviamente ‘respeten a mi hermano, no sean así’”.

Fue ahí cuando, sostiene Palacios, las cuatro mujeres agarraron del pelo a su acompañante y “la botaron al piso. Yo lo que hice en ese momento fue agarrar a mi hermana y decirles ‘suéltenla, suéltenla’” y fue al tratar de separarlas, cree él, que fue donde golpeó a una de ellas.

La mujer embarazada, entre tanto, argumentó que el excapitán “me cogía y me pegaba viendo la situación en la que estoy, no le importó que yo estuviera en embarazo”.

Pero Palacios afirma que a él y a su familiar “nos tocó ir a meternos a un almacén a pedir que nos ayudaran porque la verdad no querían soltarle el cabello a mi hermana”.

Las partes esperan que los videos de seguridad del centro comercial en Teusaquillo aclaren lo ocurrido.

