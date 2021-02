Joven enfrentó a muletazos a ladrones con cuchillos que intentaron robarlo en Transmilenio

Su nombre es Nicolás y podría decir que está vivo por pura suerte. La noche del miércoles varios ladrones, tres de ellos con cuchillos, lo atacaron para robarle sus pertenencias en un articulado de Transmilenio . Él los enfrentó a muletazos.

Sucedió en la estación Ricaurte, en el sur de Bogotá , hacia las 10 de la noche, cuando iba con otras cuatro personas.

“Ellos ingresan, me atacan en el oído, cuello y brazos. No medían palabra conmigo, me intentan quitar el celular y, posteriormente, entran otros tres, que son los que me agreden”, relata.

“En una reacción rápida, boto el celular, luego trato de tomarlo, veo que ingresan tres hombres con cuchillo... con una muleta de un muchacho me defiendo porque iban a perjudicarme de manera seria”, explica.

Mientras eso sucedía, recuerda Nicolás, los otros pasajeros y el conductor del Transmilenio estaban en shock.

¿Y la Policía ? “No había autoridad, esperamos más de 15 minutos, no llegó ningún policía, nos tuvimos que ir para que me hicieran las curaciones”, responde.

Fue en el mismo articulado en el que lo transportaron a un centro médico en el barrio San Mateo, donde lo atendieron.

“Es bastante preocupante que a diario se presentan denuncias, cómo agreden o matan personas, esto no se puede volver pan de cada día”, pide.

Su sensación es la misma del 78 por ciento de los ciudadanos encuestados por la Cámara de Comercio de Bogotá , que hizo un estudio sobre la inseguridad.

“Con respecto al transporte, el 78 por ciento de los ciudadanos considera que Transmilenio es inseguro o muy inseguro, lo cual representa una reducción de tres puntos frente a las mediciones anteriores. Es importante mencionar que las personas se sienten inseguras en aglomeraciones y transporte cuando se les indaga sobre las condiciones de la pandemia”, dijo Nicolás Uribe, el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Transmilenio y la Policía de Bogotá afirman que están revisando las cámaras de seguridad para identificar a los asaltantes.