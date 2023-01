Joven fue arrastrado por un carro cuyo conductor se negó a responder por un choque

La víctima afirma que el hombre lo tomó por el brazo y arrancó. Rodó unos 400 metros y le dieron 15 días de incapacidad por las lesiones.

“El señor había estrellado un carro unos metros atrás. Más adelante lo alcancé a detener y me arrastró con el carro dos metros. Después que me arrastró me le fui hacia la cabrilla del carro y el señor lo que hace es engancharme el carro y arrastrarme”, relata José David Salamanca, el joven afectado.

Publicidad

El conductor logró escapar. No obstante, dos policías que alcanzaron a presenciar el hecho tomaron las placas del vehículo.

La víctima espera que con esta información se pueda identificar al conductor para que responda por el hecho.

Salamanca recibió 8 días de incapacidad por parte de medicina general y otros 15 remitidos por Medicina Legal.