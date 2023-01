Joven fue obligado a prestar servicio militar pese a ser hijo único, denuncia su mamá

La mujer afirma que, a punta de engaños, hicieron que él firmara un documento para llevarlo de Bogotá a Putumayo.

Yuri Patiño, mamá del reclutado, cuenta que lo llevó a un batallón para que aclarar su situación militar. Pese a insistir que era hijo único, fue enlistado.

Ante esta situación, presentó una tutela, la cual fue fallada a su favor por un juez de Bogotá. Este a su vez ordenó desincorporar de sus filas a Joan Sebastián Rojas y regresarlo a casa. El Ejército manifestó que acatará la decisión.

La madre afirma que cuando llevó a su hijo, le exigieron un extrajuicio para demostrar que efectivamente su hijo era único. Dice que mientras fue a buscar este requisito, el joven fue llevado a La Hormiga, en Putumayo, donde ha padecido problemas de salud. Incluso, señala que no le aplicaron vacunas antes de trasladarlo.

“Yo le dije al sargento que él es hijo único y me dijo ‘si él pasa los exámenes, si es apto, se va’”, relata que dijo

Lleva un mes y dieciocho días allá. He hecho lo posible para que me lo devuelvan y ya he demostrado que es hijo único”, asegura Yuri.

La ley en Colombia exime de prestar servicio militar obligatorio a los hijos únicos.