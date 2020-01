Joven fue obligado a prestar servicio militar pese a ser hijo único, denuncia su mamá

La mujer afirma que, a punta de engaños, hicieron que él firmara un documento para llevarlo de Bogotá a Putumayo.

Yuri Patiño, mamá del joven reclutado, cuenta que lo llevó a un batallón para que aclarar su situación militar. Pese a insistir que era hijo único, fue enlistado.

“Yo le dije al sargento que él es hijo único y me dijo ‘si él pasa los exámenes, si es apto, se va’”, relata la mujer.

A ella le exigieron un extrajuicio para demostrar que efectivamente su hijo era único. Dice que mientras fue a buscar este requisito, el joven fue llevado a La Hormiga, en Putumayo, donde ha padecido problemas de salud. Incluso, señala que no le aplicaron vacunas antes de trasladarlo.

“Lleva un mes y dieciocho días allá. He hecho lo posible para que me lo devuelvan y ya he demostrado que es hijo único”, asegura Yuri.

Aunque en el Ejército admitieron que se trató de un error, el regreso del joven aún no se da porque “falta una firma”, le dicen a la mujer.

Pide a las autoridades que den celeridad al regreso de su hijo.