Joven grabó cómo taxista la acosó durante una carrera: “Por eso nos da miedo subirnos”

Lo que debía ser una simple carrera en un vehículo de servicio público se convirtió para una joven en un eterno viaje por cuenta de lo vulnerable que se sintió ante el acoso del taxista.

Fue por medio de la plataforma TikTok donde ella misma hizo público el video en el que registró las preguntas que le realizaba el taxista y hasta las indecentes propuestas que le hizo.

En el clip, en el que la usuaria María Paula @mpr.real escribió “Por eso es que nos da miedo subirnos a un taxi. Esto es acoso”, se escucha al hombre llamarla “mi amor”.

“A mi me gustaría que tu compraras un apartamentico, me fascinaría y yo la llenaría de besos y embelesos si comprar una casita de estas (…) ¿sí ha visto las casas?”, se escucha decir en un fragmento al hombre, que agrega: “imagínese, los dos viviendo ahí, tu me llamas por celular ‘amor, dónde estás’”.

Aunque la mujer, visiblemente incómoda, le dice que está “muy bien viviendo sola”, el taxista sigue realizándole preguntas sobre su vida personal.

Luego de que el video se hiciera viral en redes sociales, la víctima le contó a Arriba Bogotá que los hechos ocurrieron tras tomar un taxi a la salida de un centro comercial en la capital colombiana.

Si bien en un inicio, comentó ella, el hombre solo ‘charlaba’, luego iniciaron los inapropiados comentarios que le causaron mucho miedo.

Publicidad

“Me sentí muy incómoda, no podía creer que esto me estuviera pasando. Muchas personas me decían: '¿Por qué no se bajó?'; pero la verdad es que tenía miedo de lo que podría llegar a hacer este hombre. A esa hora las calles estaban vacías y no quería que la situación escalara al nivel físico", dijo al medio.

La joven señaló que, lamentablemente, no tiene las placas del vehículo por el pánico que la invadió en el momento. Sin embargo, está tratando de conseguirlas con las cámaras de seguridad del sector.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá se pronunció en Twitter, rechazado los hechos, pero luego borró la publicación, lo que criticó la mujer.