Joven herida durante los disturbios en Bogotá no volvería a caminar

Angie Arce tiene 23 años, tres hijos y es una de las jóvenes que resultó herida durante los disturbios en Bogotá. Su familia está desconsolada pues no solo su estado de salud es crítico, sino que los médicos señalaron que no podría volver a caminar.

Karill de la Parra Arce, hermano de Angie, cuenta que ella fue a caminar con su hermano menor porque sufre ansiedad. De regreso a casa fue baleada.

“Ellos trataron de evitar el CAI de La Gaitana porque sabían que había problemas, pero había otro problema en otro CAI cercano. Trataron de dar la vuelta y ahí se encontraron con que la Policía estaba disparando. Ella lo único que hizo fue correr y lamentablemente recibe un impacto de bala", cuenta De la Parra Arce.

Angie permanece desde el jueves en el Hospital Simón Bolívar y su estado es crítico.

“Dos gemelos y un pequeño de tres años que en este momento no tienen idea de lo que pasa con su mamá. Pero el choque más grande va a ser para ella. No sé si en el hospital ya estén los psicólogos tratando de hablar con ella, que no va a volver a caminar, no va volver a jugar fútbol", dice.

El CTI de la Fiscalía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos.