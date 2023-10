Joven influenciadora denunció que fue víctima de acoso sexual en plena ciclovía de Bogotá

Una joven influenciadora identificada como Isabella McCausland denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de acoso sexual el pasado fin de semana durante la ciclovía en Bogotá.



Isabella comentó que salió a trotar en compañía de su perro llamado Kai. Durante el recorrido se percató de la mirada de diferentes hombres, los cuales la hicieron sentir incómoda.

“Me duele en el alma tener que decirlo así, pero como es costumbre (ese día) todos los hombres posibles parando a mirarme de arriba abajo, chiflar, decirme algo. Esas acciones que, aunque parezcan muy pequeñas, te van clavando como un puñal”, indicó.

La joven recalcó que quiso compartir su experiencia debido a que quiere dejar en claro que esos impulsos que algunos hombres denominan como “incontrolables” no lo son. “Su deber como seres humanos en este mundo es controlarse”, acotó.

Fue entonces que la joven relató la desagradable experiencia que vivió. "Estaba trotando y veo a un hombre, a media cuadra adelante, acercándose directamente hacia mí, al principio no vi mucho, pero a medida que se fue acercando me di cuenta que estaba caminando con su (pene) afuera, agarrándoselo con las dos manos y mirándome fijamente", comentó.

Isabella relató que lo ocurrido la dejó en shock. Sin embargo, se sintió más segura al estar acompañada de su mascota. Por fortuna, el sujeto no se sobrepasó con ella y siguió su camino.



“Lo pasé (al hombre) y salí corriendo hasta llegar a mi casa”, acotó.

Con el metraje, la joven aprovechó para enviar un mensaje a todas aquellas que pueden atravesar por una situación tan lamentable como esa.

"Por favor, cuidémonos, sé que es injusto ser nosotras las que nos cuidemos y tomemos las precauciones. Esto que me pasó a mí pasa no sé cuántas veces a diario. Nosotras como mujeres no recibimos igualdad y no recibimos respeto", concluyó.

