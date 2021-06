En el centro de Bogotá ocurrió una tragedia en medio de un atraco. Bryan Camilo Vega, de 27 años, murió arrollado por una moto cuando trataba de huir de unos delincuentes .

La víctima iba a bordo de una bicicleta cuando los criminales lo intimidaron. En su intento por evitarlos, salió corriendo con tan mala suerte que una motocicleta lo arrolló.

Una mujer iba a bordo de la moto y tras el accidente terminó con una fractura en su clavícula.

Los indolentes delincuentes aprovecharon que el joven quedó tirado en el piso para sustraerle sus pertenencias. Un vigilante que estaba en la zona los increpó y abandonaron la zona.

Lorena Triana, la mujer que accidentalmente arrolló a la víctima del hurto, contó cómo fueron los momentos que vivió.

"Yo me dirigía para el Hospital, yo trabajo en el centro muy cerca de donde ocurrieron los hechos. En esta situación quiero hacerle entender a los familiares del muchacho que él iba para su trabajo y yo también. Nadie pensó que esto llegara a pasar, esto es un accidente", relató.

La mujer asegura que no siente que haya sido responsable de la muerte del joven, pero que sí tiene culpa, pues luego del siniestro no recuerda nada.

"No me siento culpable, esa es la paz que yo siento. Tengo la tristeza de no poder recordar y decir ‘así pasaron las cosas’. No me acuerdo, eso es lo más triste y doloroso”, afirmó.

El esposo de Lorena Triana afirmó que también lamenta el fallecimiento de Bryan Camilo Vega y que están esperando que su pareja sea sometida a una cirugía, pues tiene la clavícula rota.

Un abogado penalista señaló que este caso no se considera como un delito para la motociclista.

“Puede evaluarse una responsabilidad en esta muerte a las personas que pretendían robalo y pusieron en peligro a quien finalmente terminó fallecido en estos lamentables hechos”, expuso Francisco Bernate.

Así recuerdan a la víctima,

Bryan Camilo Vega

La esposa de Bryan Camilo Vega contó que él había salido de trabajar. Era vigilante de un conjunto residencial en el sur de Bogotá.

"Era muy buena persona, teníamos una niña. Él trabajaba en celaduría, salía de turno. Él es todo en mi vida", contó Tiffany Yela.

Entretanto, Jasbleidy Vega, madre del joven fallecido, indicó que buscará justicia por el caso de su hijo.

"Así me quede en chanclas, pero esto lo llevo hasta la última instancia. Porque si ella fuera honesta y se pone en mi lugar como mamá que tiene hijos, dice la verdad. Que no le echen la culpa a los demás”, manifestó.

La mujer pidió celeridad para que le entreguen el cuerpo de su hijo y poder darle el último adiós.