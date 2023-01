Joven murió mientras dormía tras recibir extraña sustancia en bar de Chía

Otras cuatro personas resultaron intoxicadas. Les habrían suministrado, en el trago, un psicoactivo. Dos mujeres, las principales sospechosas.

Viviana Muñoz, esposa de la víctima mortal, recuerda que esa noche su esposo le pidió que se fueran del bar hacia la casa.

“Él salió caminando, nos subimos al taxi, nos fuimos para la casa. Él vomitó un poquito. Yo lo acosté con ayuda del vecino, lo puso de ladito, para que no broncoaspirara. Yo me acosté al lado de él, nunca me refirió dolor”, dice.

Pero la mañana siguiente, al despertar, algo estaba mal.

“Cuando me iba para el trabajo, al momento de despedirme, él ya estaba cianótico. Yo empecé a llamar a los vecinos, a la ambulancia. Llegamos a la clínica y el doctor me dijo que él estaba sin signos vitales pero que, aún así, le iban a hacer los primeros auxilios”, afirma Viviana.

En la misma clínica, dice, estaban atendiendo a otra persona que había estado en el bar.

“Me encontré a William, el administrador del bar, quien me refería que también estaba allá con el mesero de él, que también había llegado porque de pronto le habían dado alguna sustancia”, sostiene.

Y, sin dudarlo, recalca: “mi esposo falleció porque le dieron alguna bebida, alguna sustancia psicoactiva, en ese bar”

Testigos afirman que dos mujeres, presuntamente de nacionalidad venezolana, estarían relacionadas con el hecho.

Autoridades recomiendan tener mucha precaución con las bebidas en los lugares públicos, no descuidarlas un segundo y abstenerse de recibir trago, agua o gaseosas de desconocidos.