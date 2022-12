Joven que cayó hace un año de un piso 5 solicita tratamiento de EPS y justicia en su caso

En confusos hechos se dio el accidente de Andrés Pachón, que aún autoridades investigan. Después de 21 días en coma hoy sufre de enfermedad de laringe.

Este joven, estudiante de educación física, hoy sufre de una enfermedad como consecuencia del largo tiempo que estuvo entubado.

“Yo respiro casi con el 10 %, 20 % máximo y pues yo no puedo hacer ninguna actividad física, casi caminar no lo puedo hacer, casi que hablando me siento ahogado”, asegura Andrés Pachón.

Según del afectado, el médico que lo atendió en su EPS solicitó realizar una traqueotomía, sin embargo, consultaron una segunda opinión, la cual como se lee en este resumen de la historia clínica, concluyó.

"Se considera que, dadas las condiciones de la estenosis, es posible intentar manejo conservador sin traqueotomía, sin incisiones a través del cuello, con remodelación micro endoscópica progresiva con láser Robótico de CO2", dice.

Andrés acudió a su EPS para que le realizaran el procedimiento, sin embargo, de acuerdo con Hernán torres, abogado del joven, Medimás no se pronunció, razón por la que se interpuso una acción de tutela.

Por su parte, medimás aseguró que ya se está confirmando la información para dar una respuesta.