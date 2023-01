Joven recorrió 8.000 kilómetros en un topolino para darle bonita sorpresa a su amiga en Bogotá

Salió desde Argentina con su papá como cómplice y tardó 24 días en llegar. Esta historia le recordará el verdadero sentido de la amistad.

“Fue algo increíble”, asegura la colombiana Norola Russi al recordar la travesía que su amiga de infancia, Valentina Lanzillotta, hizo para verla.

No importaron las varadas ni los riesgos que corrieron.

“Me pareció un fin más que noble rendir un tributo así a la amistad, no todos los días pasa y yo como papá no se lo podía dejar pasar y la acompañé con los ojos cerrados”, contó Fabricio Lanzillotta, papá de la joven que emprendió la aventura.

Para Valentina el tiempo es oro y lo está aprovechando: “Ya estuve con los amigos de ella (Norola) que ya son como mis amigos, me los voy a llevar a todos”.

El próximo fin de semana vuelven a Argentina con una imagen hermosa de Colombia y un corazón recargado de amor.