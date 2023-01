Joven venezolano se vistió de héroe, correteó a ladrones en Bogotá y evitó que escaparan

Armado de valor, este migrante fue clave para que los dos sujetos, señalados de robar y acuchillar a un pasajero en Transmilenio, terminaran detenidos.

Inicialmente, las autoridades no pensaron que Luis Alejandro fuera el héroe, sino todo lo contrario.

Publicidad

“Justamente me pregunta el oficial si yo estaba ahí, le digo: ‘no, no, yo fui el que los capturé”, cuenta.

Aunque los sujetos estaban armados, asegura: “No siento temor por eso porque, la verdad, no me gustan las cosas malas, me gusta ayudar a la gente”.

Con apenas 22 años, Luis Alejandro llegó a Colombia después de hacer parte de los jóvenes que han enfrentado al régimen de Nicolás Maduro.

Sostiene que llegó al país por temor a que lo mataran o apresaran, como ocurrió con otros compañeros.

Publicidad

En Colombia lleva casi un año, luchando contra el hambre y la discriminación.

“No discriminen a los venezolanos, antes conozcan a la persona”, pide Luis Alejandro.

Publicidad

Le puede interesar: