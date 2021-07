Jóvenes de la primera línea en Bogotá reclaman reconocimiento político y disculpas de los medios

Voceros de la primera línea en Bogotá presentaron a la alcaldesa Claudia López un pliego de peticiones en el que reclaman, entre otras cosas, reconocimiento como actores políticos, según han manifestado, porque no se sienten representados por el Comité Nacional del Paro.

Los integrantes de este grupo, además, solicitan disculpas públicas por parte de las instituciones del Estado y también de los medios de comunicación, según ellos, porque han venido estigmatizando a los manifestantes. En tercer lugar, piden la instalación de carpas de derechos humanos en todos los puntos de resistencia.

“Dar celeridad en los procesos de investigación frente a los casos de desaparición forzada y detenidos. Brindar atención en salud y reparación que han resultado fruto de las intervenciones de la fuerza pública”, reclamaron los voceros de la primera línea en Bogotá.

Asimismo, sobre recientes propuestas en materia de educación y empleo por parte del Gobierno y la Alcaldía aseguraron:

“Para qué sirve el Sena, para qué sirven estas entidades si no le dan oportunidades a los muchachos cuando salen, no salen a trabajar directamente, salen a ser personas que no pueden tener oportunidades en un país que simplemente se ha encargado de estigmatizarlos. Vemos que los avances y que ella (Claudia López) para nosotros son solo pañitos de agua tibia”.

Los jóvenes de la primera línea pidieron además la instalación de una mesa de diálogo con el Gobierno nacional y ser escuchados por la alcaldesa Claudia López.