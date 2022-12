Jóvenes intentan demostrar con estos videos que policías los golpearon y robaron

Afirman que estaban esperando transporte en Chapinero cuando, sin razón, agentes llegaron y los agredieron.

Sebastián Estévez, el joven detenido por los policías, dijo que dos uniformados en moto “me someten, me esposan y me agreden en la calle, me cogen contra el piso, me ponen la pierna en la cabeza, luego de eso me llevan al CAI y ahí, en un cuarto encerrado, ellos me golpean en la cara, me aprietan las esposas, me dicen que tengo que aprender a respetar”.

“Les digo que no he hecho nada, que me revisen, que no tengo nada en mis bolsillos. En ese momento ellos me empiezan a esculcar, me sacan todas mis pertenencias, devuelven el celular y la billetera, pero la billetera la devuelven sin dinero. Yo tenía aproximadamente 70 mil pesos y devuelven solo como 10 mil”, agregó.

En una de las imágenes se ve cómo uno de los agentes golpea a un joven que lo increpa sobre el Código de Policía.

Autoridades no se han pronunciado sobre el hecho.