Jóvenes que participaban en paro nacional consiguieron trabajo durante una marcha

Llevaban varios meses sin conseguir empleo y un comerciante, que habló con ellos el 21 de noviembre, les hizo una oferta que no pudieron rechazar.

Andrés Medina y Carlos Contreras, que se sostienen en apoyar las marchas del paro nacional, agradecieron la oportunidad que les dio el dueño de un establecimiento en el sector de San Victorino, centro de Bogotá.

Yansen Estupiñán, el comerciante que los contrató, afirmó que no es una oferta solo por la época decembrina, sino que los jóvenes podrán continuar con su labor al mismo tiempo que con sus estudios universitarios.

Andrés, que reiteró su gratitud por el trabajo que obtuvo, hizo una “reflexión” a los empresarios: “los estudiantes no somos vándalos como muchos nos hacen ver”.