Juan Daniel Oviedo, director del DANE, se lanzará a la Alcaldía de Bogotá

Juan Daniel Oviedo, director del DANE, reveló en Blu Radio que buscará ser candidato a la Alcaldía de Bogotá en el año 2023 y recalcó que no seguirá al frente de la entidad.

Sobre la posibilidad de ser el dirigente de los capitalinos manifestó: “Es mi sueño, mi deseo”. Agregó que “así me den una pela, me quiero ir por el lado independiente, recogiendo firmas y ver si podemos hacer un aporte al servicio público del país a través de ese cargo”.

Aunque ya había dicho desde junio que no seguirá siendo director del DANE, reconoció que “a lo largo de estas dos últimas semanas he estado evaluando esa oportunidad tan valiosa que me otorgó el presidente electo, Gustavo Petro, de seguir en la dirección”.

No obstante, añadió que “estoy convencido que las transformaciones del DANE se deben construir con relevos y creo que es una buena oportunidad de que esos principios se sigan cumpliendo con un nuevo liderazgo”.