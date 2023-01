Juan Diego Alvira "atropelló" a un colado: así le fue simulando ser conductor de Transmilenio

Para ocupar el cargo se necesitan 160 horas de capacitación teórico-práctica en manejo preventivo, conducción, accidentalidad y también de control del estrés.

Un conductor trabaja en promedio ocho horas con recesos de veinte minutos y se gana dos millones 400 mil pesos.

Juan Diego Alvira se le midió a enfrentar el simulador de buses y experimentó que la tarea no es nada fácil: no logró parquear en el sitio indicado para recoger a los pasajeros y no enfrentó correctamente dos situaciones.

Uno de los obstáculos fue lidiar con un ciclista que no le permitía el paso y en otra no alcanzó a frenar ante un colado que se atravesó. Llevando este último hecho a la vida real, la persona habría perdido la vida. Además, el instructor le llamó la atención porque se mantuvo por debajo de la velocidad necesaria para cumplir la ruta con tiempo.

Al final, confesó que la presión de los obstáculos y del operador fueron difíciles de manejar.

Con este experimento se demostró que estar al volante en un sistema como lo es Transmilenio no es sencillo y empeora cuando hay personas que se bajan por donde no deben, se cuelan o se comportan groseramente.

Vea la primera parte de este informe:

En los zapatos de un conductor de TM: las ‘maromas’ que deben hacer por culpa de los imprudentes