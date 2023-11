Juan Pablo Raba: "Me defendí para asegurarme de que no se acercaran a mis hijos"

Juan Pablo Raba habló en Blu Radio sobre el robo del que fue víctima en los cerros orientales de Bogotá. El actor consideró que, tras conocer la terrible experiencia que tuvo Carlos Ríos, empresario que fue asaltado en la misma zona, él y sus hijos “la sacaron muy barata”.



“Estamos preocupados por Carlos. Conociendo la historia de Carlos creo que todos la sacamos muy barata. A nosotros no nos amenazaron con arma de fuego, pero sí vi un destornillador y un puñal. A mí me recibieron a golpes”, expresó.

Y es que Carlos mencionó al mismo medio que los criminales que lo atracaron tenían armas de fuego y algunos cuchillos. Al hombre lo amordazaron y lo golpearon, pero logró huir de los delincuentes.

En el caso de Juan Pablo Raba, el actor señaló que solo vio que los ladrones tenían un destornillador y algunas armas cortopunzantes y que se enfrentó a ellos para defender a sus hijos.

“Me tuve que defender para asegurarme de que no se acercaran a mis hijos. A alguien le di un par de codazos. Se me salió el papá que tengo adentro”, narró Juan Pablo Raba, quien agregó que uno de los descarados ladrones trató de “agarrar” a su pequeña de 5 años.

Luego de ver la reacción de Juan Pablo Raba, los delincuentes “empezaron a desescalar la situación”, es decir, trataron de calmarlo. “Me empiezan a decir que esté tranquilo, que no querían lastimar a mis hijos, que solo querían las claves de mi teléfono”.



¿Cómo fue el robo a Juan Pablo Raba?

"Nos cruzamos con dos muchachos jóvenes, tenían las piernas muy embarradas, presentí que algo no estaba bien y entonces me desvié a una zona más alta. Ahí me di cuenta de que venían tres más", relató el actor en diálogo con Noticias Caracol.

Juan Pablo Raba detalló en su denuncia que fue abordado por cinco sujetos desconocidos que le robaron su celular, un reloj y sus anillos de matrimonio. En el momento tuvo un enfrentamiento a golpes con los delincuentes.

En el rostro del famoso fue evidente el enfrentamiento con los cinco delincuentes, pues también apareció en sus redes sociales con algunas heridas y moretones. Indicó que los ladrones "tiene su modus operandi en el que te piden las claves, ellos no están detrás del teléfono, sino de que transfieras el dinero, transfirieron lo que pudieron".

Sobre sus hijos, un niño de 11 y una niña de 5 años, el actor señaló muy conmovido que "están bastante asustados".