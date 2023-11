Juan Pablo Raba no fue la única víctima: a un empresario también lo robaron en los cerros orientales

En la mañana de este lunes festivo, 6 de noviembre de 2023, se registraron varios atracos por presencia de ladrones en los cerros orientales en Bogotá. Una de las víctimas fue el actor Juan Pablo Raba , quien dio a conocer los hechos en sus redes sociales y también dio detalles de lo ocurrido en diálogo con Noticias Caracol.



Además del famoso actor, un empresario paisa que reside desde hace un tiempo en Bogotá fue intimidado de la misma manera y en el mismo lugar. Al hombre lo amordazaron y lo golpearon, pero logró huir de los delincuentes.

"Allí lo habrían golpeado, lo habrían intimidado y, en un descuido, él se arrojó por el bosque y, después de esto, él se escondió. Con la Policía se va a tratar de tener mayor cobertura en estos sectores", aseguró el secretario de Seguridad de Bogotá, Óscar Gómez Heredia.

El funcionario también agregó que, de acuerdo a la información que recibieron, algunos de "estos delincuentes al parecer bajaron a la Circunvalar".

En cuanto a las acciones de las autoridades, aseguraron que articularon sus capacidades "para hacer presencia en este lugar a través de una red con las personas que residen en este lugar, pero también con las unidades de inteligencia y policía judicial a través del sistema de cámaras, de fuentes humanas y de los retratos hablados" que les aporten.



Agregaron que, por el momento, según la información suministrada por los habitantes de la zona, "se trata de personas extranjeras". Establecieron que pueden ser entre 5 y 10 los ladrones que acechan los cerros orientales.



¿Cómo fue el robo a Juan Pablo Raba?

"Nos cruzamos con dos muchachos jóvenes, tenían las piernas muy embarradas, presentí que algo no estaba bien y entonces me desvié a una zona más alta. Ahí me di cuenta que venían tres más", relató el actor en diálogo con Noticias Caracol.

Juan Pablo Raba detalló en su denuncia que fue abordado por cinco sujetos desconocidos que le robaron su celular, un reloj y sus anillos de matrimonio. En el momento tuvo un enfrentamiento a golpes con los delincuentes.



En el rostro del famoso fue evidente el enfrentamiento con los cinco delincuentes, pues también apareció en sus redes sociales con algunas heridas y moretones. Indicó que los ladrones "tiene su modus operandi en el que te piden las claves, ellos no están detrás del teléfono, sino de que transfieras el dinero, transfirieron lo que pudieron".

Sobre sus hijos, un niño de 11 y una niña de 5 años, el actor señaló muy conmovido que "están bastante asustados".