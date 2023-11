Juan Pablo Raba reveló detalles del robo del que fue víctima: "Uno de ellos fue a agarrar a mi hija"

En la mañana de este lunes festivo, 6 de noviembre de 2023, el actor Juan Pablo Raba denunció en sus redes sociales que fue víctima de los ladrones cuando paseaba junto a sus hijos, de 11 y 5 años, por los cerros orientales en Bogotá.



"Nos cruzamos con dos muchachos jóvenes, tenían las piernas muy embarradas, presentí que algo no estaba bien y entonces me desvié a una zona más alta. Ahí me di cuenta que venían tres más", relató el actor en diálogo con Noticias Caracol.

Juan Pablo Raba detalló en su denuncia que fue abordado por cinco sujetos desconocidos que le robaron su celular, un reloj y sus anillos de matrimonio. En el momento tuvo un enfrentamiento a golpes con los delincuentes.

"Se nota que ya nos habían visto, nos hicieron la encerrona y se empezaron a acercar. Protegiendo a mis hijos, por supuesto, los pegué contra un árbol detrás mío y ellos me empezaron a golpear", señaló.

En el rostro del famoso fue evidente el enfrentamiento con los cinco delincuentes, pues también apareció en sus redes sociales con algunas heridas y moretones. Indicó que los ladrones "tiene su modus operandi en el que te piden las claves, ellos no están detrás del teléfono, sino de que transfieras el dinero, transfirieron lo que pudieron".



Sobre sus hijos, un niño de 11 y una niña de 5 años, el actor señaló muy conmovido que "están bastante asustados".



"Pero están bien, nunca los tocaron. De hecho, la situación se puso complicada cuando uno de ellos fue a agarrar a mi hija y ahí lo golpeo fuerte. Mis hijos se portaron muy bien", afirmó en su diálogo con Noticias Caracol.

En su cuenta de X, antes conocida como Twitter, el actor también alertó sobre lo sucedido. "Hola. Me acaban de asaltar. Si reciben alguna comunicación de mi parte diferente a esta no soy yo", escribió en la mañana de este lunes festivo, 6 de noviembre de 2023.

Por su parte, su esposa, la también actriz Mónica Fonseca, dio más detalles de lo que le había sucedido a su pareja e hijos. Bastante indignada, la mujer no podía entender cómo cinco personas atacan a un hombre con sus hijos menores de edad.

"Está golpeado. O sea le dieron puño, etc. Los niños, asustados, pero están bien. Intentaron agarrar a Jojo. Ahí JP tuvo que meter puño", aseguró la artista en su cuenta de X, revelando los motivos por los que a Juan Pablo Raba se le vio golpeado.



Mónica Fonseca agregó que la situación fue "terrible. Un paseo normal a la montaña se convierte en esta porquería de situación. Cinco jóvenes contra un papá, un niño de 11 años y una niña de 5. La mierda", reclamó.