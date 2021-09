A la cárcel Emilio Tapia, detenido por escandaloso contrato entre MinTic y Centros Poblados

El juez 53 de Bogotá, con función de control de garantías, envío a la cárcel a Emilio Tapia; Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, y Juan José Laverde , exvicepresidente de Rave Seguros, por el escándalo del contrato del MinTic con Centros Poblados.

Consideró que Emilio Tapia tiene un diagnóstico “nefasto” y que su actuar criminal llegó demasiado lejos.

“Si no les importó dejar a la gente sin internet, a la gente me refiero a los niños, a las personas analfabetas que son los que nos traen la papa todos los días acá a la casa, no se les brindó eso, entonces ¿qué podríamos esperar si no les importó?”, dijo el juez.

Para el administrador de justicia, hay argumentos suficientes que demostrarían que Emilio Tapia y sus socios sabían que su conducta era irregular.

“¿Cómo le van a exigir a una persona buena conducta después de que se ha perdido toda esa cantidad de dinero? ¿Por qué no se la puede exigir antes? ¿Cómo así una buena conducta? ¿En qué sentido? Si son profesionales, es que no son personas que cayeron en paracaídas ni a representante legal, director ni corredor de seguros”, anotó.

Incluso, controvirtió los argumentos de los tres abogados de los implicados que señalaron que no sabían que Emilio Tapia estaba detrás del entramado.

“Para venir a decir que no sabían quién era, es una cosa que no se lo cree nadie. De pronto físicamente no lo conocerían, pero cuando el señor Emilio dice ‘yo me llamo Emilio Tapia’, ya con eso uno sabes quién es”, dijo.

¿A qué cárcel enviarán a Emilio Tapia?

Duque, Laverde y Tapia fueron enviados a la cárcel La Modelo y el juez pidió un grupo militar especial para garantizar la seguridad de este último, dado las múltiples amenazas que ha recibido por ser testigo en otros procesos.

Asimismo, el juez se negó rotundamente a enviar a Emilio Tapia a una guarnición militar como lo solicitó el abogado defensor.

El juez también ordenó que se investigue penal y disciplinariamente a Adriana Vanesa Meza, exsecretaria general del MinTic y a Sandra Orjuela Méndez, exsubdirectora de Gestión Contractual del mismo ministerio, por las irregularidades que se presentaron en el proceso de licitación del millonario contrato con Centros Poblados para brindar conectividad a zonas apartadas de Colombia y que no se cumplió.

Los tentáculos de Emilio Tapia

Y es que Noticias Caracol conoció otros de los contratos permeados por los tentáculos de Emilio Tapia y sus socios.

Un contrato con la Alcaldía de Caldas, Antioquia, para el mejoramiento de la infraestructura de este municipio por un valor de 3.965 millones de pesos.

Jorge Molina, testigo de la Fiscalía, dio detalles de este contrato, ya que al parecer se le iba a pagar la garantía bancaria falsa con dicho proyecto.

“Ese contrato de Caldas lo consiguió Juan José Laverde, lo desarrolló Juan José Laverde con Andrés Restrepo… Juan José la verde, conocedor de la experiencia en nuestra empresa, colocó la empresa para cumplir el requisito de obras civiles y ellos, seguramente, complementarían las exigencias de obras complementarias o temas tecnológicos”, señaló el testigo.

Ese contrato, según Molina, habría sido firmado por Juan Esteban Zapata, en su calidad de secretario de Infraestructura de Caldas, y Karen Yulein Gallego, como representante legal del consorcio CIT Sur.

Pero, además, habría otro contrato con la Gobernación del Putumayo para la construcción de un colegio, al parecer, por un valor de 5.000 millones de pesos.