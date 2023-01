Juez niega orden de captura contra Epa Colombia

La funcionaria judicial consideró que Daneidy Barrera no tenía fines terroristas, aunque sí consideró que había instigación y daño en bien ajeno.

Juanita Catalina Res, juez 17 penal de control de garantías, consideró que la joven, con 1,50 metros de estatura, no tenía la capacidad terrorista que aduce la Fiscalía y que había demostrado su arrepentimiento.

La no comparecencia tampoco fue tenida en cuenta porque, según la juez, se le debía citar por redes sociales para que compareciera a una Imputación. Dijo que no representaba un peligro para la sociedad.

