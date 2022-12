Juez ordena arresto del empresario de taxis Uldarico Peña por desacatar tutela

Un juez ordenó el arresto del reconocido empresario transportador Uldarico Peña, por haber desacatado una tutela que ordenaba el reconocimiento de derechos laborales del conductor Arquímedes Fonca.

El conductor, que fue despedido en 2014, estuvo vinculado con Radio Taxi Aeropuerto por 18 años de forma “continua y discontinua”, según sus palabras. Sobre su desvinculación, Fonca relató: “le dije al propietario del vehículo, antes de que me despidiera, que tenía problemas en las manos y creo que por eso me despidió, porque ya no le servía”.

Luego de que la justicia fallara una tutela a favor del conductor, ni el propietario del vehículo ni el empresario cumplieron lo ordenado, por lo que se instauró una acción de desacato.

Resuelto el mecanismo se ordenó el arresto por tres días en contra de Uldarico Peña.

Noticias Caracol intentó contactar insistentemente al empresario, pero no hubo respuesta.