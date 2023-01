Juez regañó a abogada por decir que víctima de abuso se dejó tocar porque le gustó

Criticó que argumentara “un romance a primera vista” para defender a un hombre condenado por acceso carnal violento en un bus de Transmilenio.

La abogada pretendía demostrar que la joven abusada le permitió a su cliente propasarse con ella dentro del articulado porque guardó silencio.

“Es un error de la defensa manifestarme en juicio que como ella no dijo nada, lo complació. No. Y (la víctima) vino a juicio a decirme ‘no permití esa situación’”, dijo el juez 25 penal de conocimiento.

Pero el togado rechazó vehementemente el argumento y subrayó que si la mujer no gritó fue porque entró en un estado de shock.

“No se puede establecer que en un estado de asombro o congelamiento puede establecerse un estado de gusto o complacencia, jamás se ha dicho que una víctima puede complacerse sobre un acto sexual abusivo”, sostuvo el juez.

Agregó que la abogada “fue grosera con la víctima, no con el estrado, jamás, sino con la víctima”, al hablar de un supuesto “gusto y un amor a primera vista”.

El agresor, identificado como John Jairo Marín Murcia, fue condenado a 13 años de cárcel por acceso carnal violento.

El hombre de 26 años fue trasladado a la cárcel La Modelo.