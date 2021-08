Jueza que ordenó libertad de Carolina Galván y Nilson Díaz en el caso Sara Sofía es investigada

Tras haber ordenado la libertad de Carolina Galván y su expareja Nilson Díaz , involucrados en la desaparición de la niña Sara Sofía, la juez que ordenó la primera libertad de esta pareja está investigada disciplinariamente.

El 30 de julio la jueza consideró lo siguiente: “No se le informó a cada uno de los procesados cuál fue su intervención y los hechos indicados, y mucho menos cuál fue su participación en la premisa fáctica comunicada por la Fiscalía, lo cual trasciende negativamente sobre sus garantías fundamentales y, asimismo, los fundamentos constitucionales de la investigación y juzgamientos que se ven afectados”.

La investigación fue ordenada por la comisión nacional de disciplina judicial a solicitud de Arcenio Velandia, fiscal 71 especializado, contra la juez segunda penal del circuito especializado, al considerar que sí había pruebas suficientes en el caso Sara Sofía: versiones de varios testigos y las declaraciones de Carolina Galván y Nilson Díaz .

Por su parte, la Fiscalía señaló esto en su momento: “la Fiscalía General de la Nación manifiesta que no existió error en la imputación jurídica y se presentaron los elementos materiales probatorios suficientes para sustentarla, entre ellos, dos confesiones de los presuntos responsables”.

Para las asociaciones de jueces y magistrados es improcedente el cuestionamiento público del caso. “Es válido que se inicien todas las investigaciones a que haya lugar a efectos de revisar si estamos cumpliendo o no la ley. Lo que no es válido es que una institución del Estado, llámese Gobierno nacional, o como en el caso de la liberación de la mamá de la niña Sara Sofía, por parte de la Fiscalía General de la Nación, salga públicamente a criticar una decisión judicial valiéndose del dolor e indignación sociales que este particular caso entraña”, dijo Gloria Ramos, vicepresidenta de Asonal Judicial.

La investigación por competencia la desarrollará la Comisión de Disciplina Judicial de Bogotá, por lo que tendrá que ordenar una serie de pruebas para determinar si la juez segunda especializada cometió alguna irregularidad al decretar estas dos libertades en el caso Sara Sofía.