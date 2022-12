Jugando tejo encontraron a señalado de violar a sus hijastros menores de edad

La madre de las víctimas lo denunció al darse cuenta de lo que pasaba. Medicina Legal en Bogotá estableció que el hombre sí abusó de dos niños de 6 y 9 años.

“Llegué de trabajar, mi hija estaba llorando sentada en la cama y desgarrantemente (sic) me contaba lo sucedido, yo lo primero que hice fue levantar a mis hijos y preguntarles (…) El niño grande lo único que hacía era llorar, el otro niño de 6 añitos se arropó la cara y empezó a gritar que sí, que había sido él”, contó la mujer, que descubrió lo que pasaba el pasado sábado 20 de mayo.

Los niños habían guardado silencio porque el hombre los amenazaba con matar a su mamá.

“Los niños sentían temor de quedarse solitos sin mamá, tras de que están sin papá y quedarse también sin mamá”, señaló la mujer.

Al verse descubierto, relató la madre, el hombre huyó, pero antes de desaparecer “se para en una esquina, me hace pistola y me dice ‘pues vamos a ver dónde me agarran’”.

Luego de que expidieran orden de captura contra el sujeto, este fue encontrado en un campo de tejo de la localidad de Bosa. Aunque negó los cargos, un juez lo consideró un peligro para la sociedad y lo envió a prisión.

Los niños, sus tres hermanos y la madre reciben asesoría psicológica con el Bienestar Familiar.