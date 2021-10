Juicio por muerte de Ana María Castro: testigo pone en duda que fuera lanzada de carro

Un nuevo testigo declaró este viernes en el juicio que se adelanta por el presunto feminicidio de Ana María Castro contra los implicados Paul Naranjo y Julián Ortegón.

Se trata de Sergio Esteban García, quien esa noche del 5 de marzo de 2020 se dirigía a su casa en un Uber.

Dijo que en ningún momento vio la camioneta negra que, al parecer, era manejada por Paul Naranjo, y que, por el contrario, cuando llegó al lugar de los hechos pudo evidenciar que Mateo Reyes estaba en alto estado de alicoramiento y que al preguntarle por lo que le había sucedido a Ana María Castro, Reyes dio tres versiones diferentes.

“La primera versión fue que los habían arrojado desde el coche a los dos y ahí es donde me fijo que él no estaba para nada magullado ni con su ropa sucia. La otra fue que me dijo, al momento de ver el horizonte, que le pegaron con una botella y me dice, por última versión, que venía siguiéndola desde un taxi y vio cómo habían arrojado a esta chica desde la camioneta”, narró Sergio Esteban García, testigo.

Este viernes se espera la intervención de dos investigadores que realizaron un completo peritaje de lo que ocurrió esa noche junto con Paul Naranjo y Julián Ortegón, versiones que dejarían sin fuerza un informe forense de Medicina Legal que daría cuenta de que, al parecer, Ana María Castro fue arrojada de este vehículo.