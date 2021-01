Julián Ortegón es un peligro por su agresividad con las mujeres: juez en caso de Ana María Castro

Julián Ortegón Moscoso se convirtió en la primera persona en ser enviada a la cárcel como presunto coautor de la muerte de Ana María Castro, quien falleció luego de supuestamente ser lanzada de un vehículo en movimiento la madrugada del 5 de marzo de 2020 en Bogotá.

Para Mónica Caputo Bello, juez 33 de garantías, “la medida solicitada es necesaria pues al separar de la comunidad al imputado se cumple con los fines constitucionales propuestos, no siendo viable otorgar la detención domiciliaria por lo expuestas que podrían estar las mujeres en su entorno ante el comportamiento agresivo que ha demostrado tener en sus relaciones con aquellas”.

Asimismo, señaló que el joven entorpecería la investigación para esclarecer lo que sucedió con Ana María Castro.

Entre las pruebas de la Fiscalía se encuentra un video donde se evidencia que la universitaria salió acompañada de una discoteca por dos de los presuntos implicados en el caso.

Sin embargo, en este rompecabezas el ente judicial dijo que aún no es claro lo que ocurrió al interior del carro donde se subieron Mateo Reyes, de quien aún no se tiene rastro; Paul Naranjo, sobre quien hay una orden de captura; Julián Ortegón, en prisión, y Ana María, la víctima.

“Uno puede hacer muchas hipótesis: ¿será que el señor Julián sacó a Mateo a la parte trasera y ahí sí se sube a la parte trasera? O inclusive, cuando estaba al interior del vehículo, ¿se observa si alguno de ellos se pasa a la parte trasera? Pero no. La Fiscalía no puede ser tan irresponsable, porque no cuenta con esa evidencia”, dijo el fiscal durante la audiencia.

Sobre dichas suposiciones, está la versión que Paul Naranjo, que dijo que se iba a entregar, dio a Diego Guauque en el programa Séptimo Día :

Julián se baja, él lo que hace es abrir la puerta. Ana María estaba aquí sentada en este lado. Lo que hace es bajarla, la deja acá y enseguida Mateo se corre. Él lo que hace es bajarlo, dejarlo acá, cierra la puerta, él se va a subir al carro y Mateo se acerca al carro. Lo que hace él es empujarlo y él se sube al carro, Julián, y cierra la puerta y ahí arrancamos

Por su parte, Rafael Antonio Gómez, abogado de Julián Ortegón, aseguró que hay muchos vacíos probatorios en el caso y que, inclusive, no se ha tenido en cuenta un supuesto trastorno mental de Ana María Castro.

“Es la misma mamá de Ana María que también lo dice, que ella consumía, que tenía problemas de esquizofrenia, que tenía problemas de comportamiento, etcétera, etcétera”, afirmó en la audiencia.

Ahora se espera el llamado a juicio de Ortegón por el delito de feminicidio agravado.

