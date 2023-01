La angustia de una familia de Tuluá que no encuentra a cadete tras carro bomba en Bogotá

Diego Alejandro Pérez, con año y medio en la Escuela General Santander, no aparece en lista de víctimas. Harán prueba de ADN para saber si cayó en el atentado.

El joven, amante del rock y del fútbol, ingresó a la escuela de cadetes para seguir los pasos de su padre, que le sirvió al país por más de 20 años.

“Nadie sabe de él, no dan cuenta de él y me gustaría saber qué pasa con mi hijo, que me den una información clara y veraz de qué es lo que está sucediendo con él”, dijo su padre Diego Pérez, que viajó a Bogotá para encontrar al cadete.

Él tendrá que someterse a pruebas de ADN para confirmar o descartar que su hijo haga parte de los cuerpos que hasta el momento no han podido ser identificados por la explosión del carro bomba, que provocó 21 muertes.

“En estos momentos él no está ni en el listado de los muertos ni en el listado de los heridos, me dicen que está en el listado de desaparecidos”, lamentó el hombre.

