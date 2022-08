La arrolló un bicitaxi con motor y estuvo a punto de perder una pierna: “Estoy sola con los gastos”

Ángela Cruz ha sido sometida a dos cirugías luego de que estuviera a punto de perder una pierna tras ser arrollada por un bicitaxi con motor que se movilizaba por una ciclorruta del occidente de Bogotá.

“Yo venía en mi bicicleta y un bicitaxi me pasó tan cerca que me alcanzó a enlazar la pierna y literal me fracturó de la rodilla a la tibia, quedó multifracturada, y estoy en el proceso de recuperación”, relató la biciusuaria.

“Las cirugías fueron complicadas. Me decían literal que la fractura estaba inmunda porque quedó hecho pedazos (el hueso), era como reconstruir”, contó.

“Ya estoy caminando con ayuda del bastón. Este es un proceso de aprender a caminar nuevamente. Pasé de silla de ruedas a muleta y ya voy en bastón”, agregó.

Según la joven arrollada por el bicitaxi con motor, “nadie me ha respondido, porque claramente ellos no pagan SOAT, no tienen pase”.

Afirma que entiende que estos conductores tienen “derecho al trabajo, pero mis derechos fueron vulnerados, nadie responde. Entiendo que los bicitaxistas tienen una agremiación, pero yo estoy sola con los gastos”.

Se supone que un vehículo con motor no puede transitar por las ciclorrutas, pero se ve que varios comparten la vía con los ciclistas.